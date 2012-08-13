《即时观点》日本第二季GDP增速减慢,因消费力道削弱

路透东京8月13日电---日本经济4-6月扩张步伐较上季放缓,因消费者支出反弹之势开始失去动能,且欧洲危机打压出口需求.

关键点:

--日本4-6月实质国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%,路透调查预估为成长0.6%

--日本4-6月GDP环比年率为成长1.4%,路透调查预估为成长2.5%

以下是分析师评论:

明治安田生命经济师小玉佑一:

震后重建相关需求拉动了公共投资,但并未如我们原先预期的强劲.民间消费,房屋投资和资本支出的增长亦减慢.

因国内需求正失去动能,且受欧债危机所累出口将有可能进一步走弱,因此日本7-9月的经济恐会重现低迷.