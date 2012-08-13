《即时观点》日本第二季GDP增速减慢,因消费力道削弱

更新版 1-法国政治：菲永谴责空饷案调查为“政治暗杀”，誓言参选到底
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
路透东京8月13日电---日本经济4-6月扩张步伐较上季放缓,因消费者支出反弹之势开始失去动能,且欧洲危机打压出口需求.
关键点:
--日本4-6月实质国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%,路透调查预估为成长0.6%
--日本4-6月GDP环比年率为成长1.4%,路透调查预估为成长2.5%
以下是分析师评论:
明治安田生命经济师小玉佑一:
震后重建相关需求拉动了公共投资,但并未如我们原先预期的强劲.民间消费,房屋投资和资本支出的增长亦减慢.
因国内需求正失去动能,且受欧债危机所累出口将有可能进一步走弱,因此日本7-9月的经济恐会重现低迷.
预期日本央行将会调降其对经济的评估,9月会推出宽松举措.
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
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