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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 08:41 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌至1.0550下方,因报导称中国推迟调降存准率

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* 彭博报导,中国推迟调降存款准备金率,因逆回购正发挥作用

* 周五尾盘华尔街传闻称,中国央行即将采取行动

* 中国推延或不采取提振经济的行动,恐将令澳元承压

* 澳元/美元一度跌至1.0546,目前在1.0550附近交投.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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