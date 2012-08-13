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货币新闻 | 2012年 8月 13日 星期一 08:52 BJT

〔日本经济〕海外经济放慢已影响到日本经济--经济财政大臣古川元久

路透东京8月13日电---日本经济财政大臣古川元久周一表示:

* 海外经济放慢已经影响了日本经济

* 被问到制定追加财政预算的必要时,称若有需要将灵活处理.(完)

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