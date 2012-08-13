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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 08:39 BJT

〔中港个股〕中信证券已获准发行至多200亿元短期融资券,有效期一年

路透上海8月13日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)上周六公告称,公司已获准发行至多200亿元人民币短期融资券,有效期一年.

公告指出,公司近日收到中国人民银行通知,该通知核定公司待偿还短期融资券的最高余额为200亿元,有效期一年,公司可在有效期内自主发行短期融资券.

招商证券(600999.SS)5月末招标发行了40亿元短期融资券,期限91天.标志着证券公司发行短融时隔六年后重启.

中信证券A股上周五收报12.09元,过去一个月下跌0.49%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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