〔中港个股〕中信证券已获准发行至多200亿元短期融资券,有效期一年

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海8月13日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)上周六公告称,公司已获准发行至多200亿元人民币短期融资券,有效期一年.
公告指出,公司近日收到中国人民银行通知,该通知核定公司待偿还短期融资券的最高余额为200亿元,有效期一年,公司可在有效期内自主发行短期融资券.
招商证券(600999.SS)5月末招标发行了40亿元短期融资券,期限91天.标志着证券公司发行短融时隔六年后重启.
中信证券A股上周五收报12.09元,过去一个月下跌0.49%.(完)
参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)