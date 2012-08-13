《中国债券市场每日交易备忘》--8月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 无 ============================================================================== 二、新债上市: 中国白山市城投10亿元人民币七年期固息债1280221,票面利率7.00% 安徽高速公路控股集团10亿元五年期中期票据1282284,票面利率4.90% 江苏文化创意中小企业1.5亿元三年期集合票据1283024,票面利率5.95% 中国航天科工集团10亿元三个月期超短期融资券011231001,票面利率3.50% 一致药业( 000028.SZ )4亿元一年期短期融资券041266004,票面利率4.03% 北京基础设施投资公司20亿元一年期短融041254041,票面利率3.79% ============================================================================== 三、缴款: 财政部300亿元七年期续发国债120010,发行价格100.47元 国家开发银行100亿元七年期固息金融债120235,票面利率4.00% 国开行100亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债120236,基本利差0.98% 农业发展银行198.5亿元三年期固息金融债120414,票面利率3.37% 泉州路桥建设8亿元六年期投资人选择权(4+2)1280225,票面利率7.00% 泉州路桥建设8亿元七年期投资人选择权(5+2)1280226,票面利率7.03% 中石油集团200亿元四年期中票1282285,票面利率4.26% 中国电子信息产业集团20亿元五年期中票 中天科技( 600522.SS )6亿元一年期短融 辽宁宏程塑料型材公司6亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 凤凰传媒( 601928.SS )5亿元一年期短融1181354到期兑付,票面利率6.06% 华电国际( 600027.SS )20亿元一年期短融1181355到期兑付,票面利率5.60% 山西三维( 000755.SZ )4亿元一年期短融1181356到期兑付,票面利率6.60% 金城集团3亿元一年期短融1181357到期兑付,票面利率5.98% 进出口银行150亿元三年期固息金融债090305到期兑付,票面利率2.70% 财政部240亿元20年期固息国债080013付息,票面利率4.94% 兴业银行( 601166.SS )40.8亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债081003付息,基本利差1.25% 建设银行( 601939.SS )100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090703付息,票面利率3.32% 建设银行( 0939.HK )100亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090704付息,票面利率4.04% 上海浦发集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债0980124付息,票面利率4.30% 浙江交投集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0982110付息,票面利率4.30% 国开行150亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100222付息,基本利差0.45% 南航集团10亿元五年期中票1182217付息,票面利率5.68% 内蒙古伊泰集团45亿元五年期中票1182218付息,票面利率6.19% 成都中小企业1.8亿元三年期集合票据1183011付息,票面利率7.20% 国开行300亿元五年期固息债080213付息,票面利率4.95% 财政部280亿元三年期固息国债100025付息,票面利率2.30% 进出口行150亿元三年期固息金融债100305付息,票面利率2.70% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110230付息,基本利差0.59% 山西晋城无烟煤公司30亿元五年期中票0982111付息,票面利率4.95% 中国人民银行860亿元三年期央行票据1001069付息,票面利率2.65% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --央行货币政策委员会委员宋国青称,目前来看,下半年的总需求会比较弱,同比的经济增长 速度维持在目前水平,同比的居民消费价格指数(CPI)通胀率继续下降,发生通缩可能性较低. 但不排除发生一个较短时期通缩的可能,合适的政策非常重要. --中国7月宏观经济数据差强人意,令政策宽松呼声再起.但前中国央行货币政策委员会委员 周其仁认为,经济结构转型需要时间,政府心肠要硬一些,不要时刻冲在前面;而现在调控太灵 敏,有些过于密集.[ID:nSB8557289] --国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩/冉莹; 审校 丁淑琴