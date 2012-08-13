〔中国货币市场〕受开盘价牵引隔夜利率下行,但市场间需求偏旺盛

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海8月13日电---中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一早盘下行,其余品种则窄幅震荡.交易员表示,市场间隔夜资金需求偏旺,但受开盘价牵引,利率依然出现下跌.
连日来,七天期利率分别与隔夜及14天期品种出现倒挂.分析人士表示,这主要源于七天资金的需求相对稳定.且公开市场逆回购操作也为七天期利率明确了下限,纵然与其他品种利率倒挂,但不可能显着低于央行的"批发价".而投资者则继续关注逆回购利率定位.
"借到隔夜了,加点借的.最近隔夜都不爱出."华北一银行交易员表示.
上海一券商交易员亦指出,资金需求主要集中在隔夜品种,七天资金筹集相对容易.而由于近期出现的期限资金倒挂,致使筹借两个月资金的机构较多.两个月的资金能实现跨季,且利率与七天期品种持平.不但省去滚动筹借短期资金的繁琐,还省了多次交割的手续费.
北京时间11:29,两个月期质押式回购加权利率为3.3%,甚至略低于七天期品种.
业内人士稍早透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限为28天及91天.上周央行共进行了1,000亿元人民币的七天期逆回购操作,利率持平在3.35%.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4443 2.6676 -22.33 3,659.56
七天CN7DRP=CFXS 3.3413 3.2955 4.58 458.90
14天CN14DRP=CFXS 3.2686 3.2373 3.13 137.85
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人民币同业拆借加权利率
隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4530 2.6786 -22.56 1,182.51
七天CHICNY7D=CFXS 3.3971 3.3423 5.48 111.68
==============================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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