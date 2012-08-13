《美国债市焦点》投资者不顾公债价格回跌,依然不愿抛售

路透纽约8月10日电---2012年多数时候,美国公债收益率均呈单向走势:下跌.10年期美债收益率(殖利率)7月触及纪录低点1.38%后,若再跌向1%简直就太疯狂了.

所幸收益率不跌反升--指标10年期美债US10YT=RR收益率本周触及1.73%--因为市场开始押注央行将出台更多刺激措施,提振全球经济增长.

那是不是表示投资者最终对按超低利率借钱给美国政府感到厌烦了?

债券投资老手会警告你,千万别这么想.

"当经济增长和通胀放缓时,对债券的抛售很难持续.全球其它国家经济正在放缓对美国来说是个让人担忧的迹象."ING Investment Management驻美国亚特兰大的固定收益策略主管Rob Robis说."美国公债牛市还没有结束."

美债牛市在过去30年大部分时间里都一直得以持续,它始于1980年代初,当年时任美联储主席的沃克尔以有力措施消除了通胀.

牛市持续这么多年,一直不乏投资者指出牛市就快要结束.过去几年里,在业内有口皆碑的明星投资者和基金经理,包括巴菲特和太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯,一直敦促大家抛售债券,理由是收益率将只能一路上涨.

这可能导致投资者有点随波逐流,认为收益率将马上稳步攀升.

虽然最近公布的美国就业和房屋市场数据有所改善,分析师依然预测今年美国经济增长迟滞.美国经济第二季增长1.5%,增速低于第一季的1.9%.

很多投资者甚至预期,美联储在9月会议上将把维持短期利率在近零水准的期限延后一年,此前联储表示至少将在2014年底前维持近零利率不变.

"我听说很多卖方分析师提到经济复苏,但我没有看到复苏出现,"DoubleLine Capital的分析师Gregory Whiteley说,"我无论如何都不打算放弃美国公债的多头仓位."

**寻找价值**

欧洲央行总裁德拉吉表示央行将尽其所能,消除欧债危机,重振欧元雄风后,美国公债收益率开始从纪录低点回升.德拉吉后来还详细说明了购买公债和降低西班牙、意大利借贷成本的计划.

对美联储可能最快下个月推出又一轮资产购买措施的预期,亦提振市场信心,推动投资者涉足高风险高收益资产,比如股票.美国标准普尔500指数.SPX.INX本周升穿1,400点,距离四年高位仅一步之遥.

"人们很确信美联储和欧洲央行将采取行动,等道琼工业指数升破10,000点时,一些资金流出债市进入股市也就说得通了,"SunAmerica资产管理公司基金经理Michael Cheah说.

但如果未来几周收益率小幅上涨,Cheah表示他将考虑购买公债."我在寻找价值,而且由于我没有看到通胀明显上涨,所以会考虑买入债券."

**在意总回报的投资者撤离债市**

交易商没有积极参与本周进行的240亿美元10年期美国新债标售,使得这次10年期新债标售成为三年来表现最糟的一次.

这样的结果让人心生这样的疑问,受够了债券纪录低回报的投资者是否准备冒更多风险,将资金投向其它领域.

"很多人没法忍受1.5%的投资回报率,"JPMorgan Asset Management首席全球策略师David Kelly说.

但Brown Advisors的投资组合经理Thomas Graff指出,对现今一些最大的美国公债买家而言,回报率不是最重要的事情.

这些买家包括外国央行,他们持有的美债数量占流通中美债的逾四分之一,央行购买美债通常是为保值或管理本币汇率.

"央行和出于资本目的持有美国公债的金融机构,我不确定他们是否在意收益率是1.50%、1.70%,还是1%."Graff说,"在意总回报的投资者大多数都从美国公债市场撤走了."

如果美国经济继续不振态势,Graff表示,那将令散户投资者维持避险买兴.

"我的理由是,我们仍面临经济疲势,"他说,"所以我肯定不希望成为拿着现金,等收益率到1.90%才买入10年期公债的人.在收益率涨到2%之前,很有可能先跌至1.40%."(完)