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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 08:50 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初追随韩股小幅下跌,韩债近持平

路透首尔8月13日电---韩元兑美元KRW=周一盘初略微下跌,因韩国股市在连涨五日后失去动能.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,131.7,周五本地收报1,130.4.韩元已录得连续四周涨幅.

韩国综合股价指数.KS11下滑0.4%.

9月三年期公债期货KTBc1微跌0.02,报106.17.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,131.7 1,130.4

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4631/700 14.3964/4102

韩国公债期货KTBc1* 106.17 106.19

韩国综合股价指数.KS11 1,938.78 1,946.40

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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