〔伦敦奥运〕美国重登金牌榜首,女运动员功劳大

(本文由路透中文网编译)

路透伦敦8月12日电---伦敦奥运会落下帷幕，美国队再一次登上奖牌榜榜首，这一次美国队挥手告别菲尔普斯这位史上最能拿金牌的运动员，同时迎来了一批将继续参加里约热内卢奥运会的年轻新人。

为了更形象地感受菲尔普斯对美国队的巨大贡献，如果把这位美国天才算是一个国家的话，那么他所获得的共18枚奥运会金牌，都可以在奥运历史金牌榜中所有国家中排到第47名了。

尽管中国和美国对夏季奥运会霸主地位的争夺将延续到2016年里约热内卢奥运会，但这位有史以来最伟大的奥运会运动员却无法再到巴西为美国队效力了，菲尔普斯将带着22枚奥运奖牌的战绩退役---包括在伦敦奥运会获得的6枚（4枚金牌和2枚银牌，仍然是所有运动员中最多的）。

北京奥运会上，中国队以51枚金牌高居金牌榜榜首，两个体育超级大国在伦敦奥运会站在相同的起跑线上，这一次，美国在奖牌总数(104对81)和金牌总数(46对38)都超过中国，重回榜首位置。

美国奥委会(USOC)曾经拒绝预测伦敦奥运会的奖牌数，但执行官布莱克曼(Scott Blackmun)却毫不掩饰对伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科预测错误的得意之情。

“我首先要祝贺伦敦奥组委(LOCOG)和国际奥运会(International Olympic Committee,IOC)，他们为这届奥运会的圆满成功，做出了非凡的努力和工作，但是塞巴斯蒂安·科做的唯一一件错事就是他曾预测说我们会在奖牌榜上排在中国队的后面，”布莱克曼说。

“四月的时候我就对他说，我们会认真训练来证明他是错的，现在的结果让我感到非常高兴。

“我们就想拿第一名，这没有任何错。这是一项竞赛，我们非常高兴奖牌数和金牌数我们都是第一位的。”

女性占优势

本届奥运会是美国代表团中第一次女运动员数量超过了男运动员，并且帮助美国队重返奖牌榜榜首位置的贡献中，女运动员获得金牌数(29枚)几乎是男运动员(17枚)的两倍。

从射箭到举重，美国队在21个大项的角逐中都获得了奖牌，而他们在传统优势项目游泳和田径比赛中获得的奖牌，几乎占到了奖牌总数的三分之二。

由菲尔普斯和一系列新秀领衔的美国游泳队，共获得了31枚奖牌，而美国人在田径项目中斩获了29枚奖牌。

突破

17岁的泳坛小将富兰克林(Missy Franklin)，在本届奥运会上获得了4枚金牌和1枚铜牌，因此总是被拿来和菲尔普斯作比较，富兰克林也被认为是美国新兴力量的代表。

还有另外两位17岁的小将，一位是“会飞的松鼠”道格拉斯(Gabby Douglas)。她出乎意料地在女子体操比赛中获得了含金量最高的的个人全能金牌，另一位是在女子拳击75公斤级比赛中获得金牌的拳击手希尔斯(Claressa Shields)，她被认为拥有拳王阿里(Muhammad Ali)的天赋和性格。(完)