美国军舰与日本油轮在霍尔木兹海峡相撞

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译)
路透迪拜/马斯喀特8月12日电---相关官员表示，一艘油轮与一艘美国海军舰艇周日在霍尔木兹海峡附近水域相撞，所幸未造成人员伤亡，霍尔木兹海峡的航运交通也没有受影响。
阿曼海岸警卫队一位不愿透露姓名的官员告诉路透：“两艘船都无大碍，霍尔木兹海峡也未关闭，那里照常运营。”
驻巴林的美国第五舰队称，该M/V Otowasan油轮悬挂巴拿马国旗，为日本所有，与美国波特号（Porter）驱逐舰周日凌晨相撞。
声明指出，事故发生后，这艘海军舰艇仍能自行运转，与油轮没有发生对抗，但未披露事故发生的详情。相关调查仍在进行中。
美国海军公布的照片显示，波特号右舷被撞出一个数米高的大洞。
据船只追踪网站称，该油轮为日本商船三井（Mitsui OSK）所有，事故发生时正从卡塔尔的梅赛伊德（Mesaieed）驶往阿联酋的富查伊拉港（Fujairah）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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