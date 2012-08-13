《中国基金发行日程表》--8月13日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *易方达中小板 易 方 达 建设银行 交通银行、长江证券等 8/20-9/14 指数分级基金 *银河主题策略 银河基金 中信银行 农业银行、国泰君安等 8/15-9/14 股票基金 *浦银安盛幸福 浦银安盛 交通银行 招商银行、申银万国等 8/15-9/14 回报定期开放债券基金 *招商安盈 招商基金 工商银行 中国银行、招商证券等 8/15-9/5 募集目标上限为50亿人民币(不包括募集期利息) 保本混合基金 *汇添富多元 汇 添 富 中国银行 建设银行、渤海证券等 8/13-9/14 收益债券基金 *中银保本混合基金 中银基金 招商银行 中国银行、招商银行等 8/13-9/14 募集份额目标不超过50亿份(不包括募集期利息) *平安大华保本 平安大华 建设银行 交通银行、平安证券等 8/13-9/7 募集金额上限为48亿元(不包括募集期认购利息) 混合基金 *富国中国中小盘 富国基金 境内:工商银行 农业银行、海通证券等 8/13-8/31 预定募集规模为40亿元(包括募集期内认购资金利息) (香港上市)股票基金(QDII) 境外:香港上海汇丰银行 *农银汇理深证 农银汇理 光大银行 建设银行、东方证券等 8/9-8/31 100指数增强基金 浙商聚盈 浙商基金 交通银行 浦发银行、东方证券等 8/6-9/14 信用债债券基金 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 交通银行、国海证券等 8/6-9/7 恒久信用债券基金 博时信用债 博时基金 工商银行 中国银行、中信建投等 8/9-9/5 纯债债券基金 华安安心收益 华安基金 邮储银行 中国银行、信达证券等 8/6-9/5 债券基金 信达澳银消费 信达澳银 建设银行 招商银行、银河证券等 8/6-8/31 优选股票基金 泰信中证锐联 泰信基金 工商银行 北京银行、安信证券等 8/6-8/31 基本面400指数分级基金 诺德深证300 诺德基金 中国银行 交通银行、长江证券等 8/1-8/31 指数分级基金 鹏华纯债债券基金 鹏华基金 建设银行 农业银行、国信证券等 8/2-8/29 华商中证500 华商基金 工商银行 民生银行、中信证券等 8/1-8/28 指数分级基金 国金通用国鑫 国金通用 光大银行 工商银行、华泰证券等 8/13-8/24 灵活配置混合型发起式基金 大成中证500 大成基金 中国银行 建设银行、银河证券等 8/6-8/24 沪市ETF联接基金 摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 建设银行、交通银行等 7/30-8/24 多元收益债券基金 基金 博时医疗保健 博时基金 中国银行 招商银行、国泰君安等 7/23-8/24 行业股票基金 中证500沪市ETF 大成基金 中国银行 广州证券、国海证券等 7/30-8/17 银华上证50等 银华基金 建设银行 银河证券、广发证券等 7/23-8/17 权重ETF基金 银华上证50等 银华基金 建设银行 建设银行、中国银行等 7/23-8/17 权重ETF联接基金 易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 建设银行、瑞银证券等 7/18-8/17 企业ETF联接基金 境外:汇丰银行 (QDII)(ETF联接) 恒生ETF联接基金 华夏基金 境内:中国银行 工商银行、光大证券等 7/18-8/17 (QDII)(ETF联接) 境外:中银香港 华宝兴业资源 华宝兴业 中国银行 农业银行、兴业证券等 7/16-8/17 优选股票基金 华安逆向策略 华安基金 工商银行 交通银行、海通证券等 7/18-8/14 股票基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 冉莹; 审校 林高丽