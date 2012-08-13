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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 09:12 BJT

〔中国个股〕宝钢下调9月主要钢材品种售价,其中热轧每吨降100元

路透上海8月13日电---中国大型钢厂--宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)日前宣布,下调9月主要钢材品种售价,其中热轧品种下调100元人民币/吨,部分冷轧品种调降150元/吨.

刊登在东方钢铁在线网站的调价文件并显示,宝钢的酸洗板、热镀锌板和镀铝锌板等多数品种售价亦继续下调.

宝钢此前下调8月主要钢材品种售价,其中热轧品种下调200元人民币/吨,冷轧品种则降260元/吨.[ID:nSB1663316](完)

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--发稿 边竞; 审校 黄凯

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