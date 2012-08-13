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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 09:14 BJT

〔全球金市〕黄金徘徊在1,620美元附近,受助于寄望中国推出刺激措施

路透新加坡8月13日电---黄金周一徘徊在每盎司1,620美元附近,上日连续第六日上涨,因中国经济数据低迷引发市场预期该国会推出更多刺激措施.

截至0039GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,620.11美元,上周累计上涨近1%.

美国12月黄金期货GCQ2几乎持平,报每盎司1,622.70美元.

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