〔加拿大经济〕7月就业岗位减少幅度远高于预期,央行料维持利率不变

路透渥太华8月10日电---加拿大7月就业岗位意外减少3.04万个,连续第三个月令人失望,暗示经济增长乏力可能将使加拿大央行维持利率不变的时间更长.

加拿大就业市场低迷的表现与美国就业市场走强的新信号形成鲜明对比.加拿大数据甚至比路透调查分析师作出的最糟预估都差.根据加拿大统计局周五公布的数据,过去三个月中,该国每月平均5,000人失业.

"看起来似乎全球经济疲弱拖累了加拿大,"道明证券首席宏观策略师David Tulk称.

7月加拿大失业率从前月的7.2%升至7.3%,失业领域涉及各个行业.失业最多的是趸售(批发)和零售,以及专业和科技服务业.

该报告巩固了加拿大经济增长年率将持续低于2%的观点,其不足以促使加拿大央行升息.

加拿大央行总裁卡尼自4月以来一直在谈论紧缩货币政策,周三还发表了措辞强硬的讲话.但他称,他要看到经济增长年率高于约2%的"趋势水准",才会升息.

今年第一季加拿大经济增长1.9%,以较多数贸易伙伴更好的状态在经济衰退中生存了下来,且料将在第二季获得类似的经济增长率.

加拿大丰业银行首席外汇策略师Camilla Sutton称,"我认为市场没有完全相信加拿大央行相当强硬的措辞,但这确实令加拿大将升息的市场预期落空."(完)