〔伦敦奥运〕奥委会主席罗格宣布“欢乐和荣耀”的伦敦奥运会闭幕

(本文由路透中文网编译)

路透伦敦8月12日电---周日国际奥委会主席罗格（Jacques Rogge）宣布第30届夏季奥运会闭幕，他将这届奥运会评价为充满“欢乐和荣耀”的奥运会。

周日晚上，可容纳8万人的、位于东伦敦的伦敦碗里挤满了欢呼的选手以及观众。当罗格对他们说“这些欢乐而且光荣”时，他显然是指英国国歌以及伊丽莎白女王的登基60周年。

“你们最好地向世界展现了英国的热情好客。”

罗格赞扬了伦敦奥组委、奥运志愿者、观众以及公众，他感谢他们为伦敦奥运会提供了“原声配乐”。

罗格还赞扬了运动员们，他说因他们的公平比赛、尊敬对手以及时刻保持风度，运动员赢得了全球观众的尊敬和欣赏。

“许多年轻人会受到鼓舞而开始某项运动或者追求他们的梦想的，”罗格在把奥运会交给2016年主办方里约热内卢时如此说道。之后，伦敦奥运主火炬被熄灭了，然后摇滚乐队The Who登上了舞台中央。

国际奥委会主席在闭幕式上的发言都会被奥运会主办方以及未来奥运会的申办方字斟句酌。

罗格曾经是一名比利时医生，明年是他作为国际奥委会主席的第12年，之后他将卸任。他将北京奥运会形容为“真正的无与伦比”。

他将2004年雅典奥运会形容为“难忘的梦之奥运”。

前任国际奥委会主席萨马兰奇（Juan Antonio Samaranch）习惯于将每届奥运会都形容为“有史以来最好的”。但1996年的亚特兰大奥运会是个例外，他给这届奥运会的评价是“最有特色的一届奥运会”，这为他招来了亚特兰大市民的愤慨。（完）