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货币新闻 | 2012年 8月 13日 星期一 09:53 BJT

〔中国商品〕7月精炼铜产量环比下降6.8%,铁矿石产量环比降8.1%--国家统计局

路透北京8月13日电---中国国家统计局周一公布,7月精炼铜(电解铜)产量环比下降6.8%,或同比增长0.8%,至48.3万吨.同期铁矿石产量环比下降8.1%至11,546.1万吨,同比增长10.8%.

中国7月天然原油产量环比增长3.2%至1,702.6万吨,同比增长1.4%.

7月粗钢产量环比增长2.5%至6,169.3万吨,同比增长4.2%.原铝(电解铝)产量环比下降0.8%,或同比增长6.9%,至167.1万吨.(完)

--发稿 苏丹; 审校 黄凯

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