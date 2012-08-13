〔中国商品〕7月精炼铜产量环比下降6.8%,铁矿石产量环比降8.1%--国家统计局

更新版 1-法国政治：菲永谴责空饷案调查为“政治暗杀”，誓言参选到底
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
路透北京8月13日电---中国国家统计局周一公布,7月精炼铜(电解铜)产量环比下降6.8%,或同比增长0.8%,至48.3万吨.同期铁矿石产量环比下降8.1%至11,546.1万吨,同比增长10.8%.
中国7月天然原油产量环比增长3.2%至1,702.6万吨,同比增长1.4%.
7月粗钢产量环比增长2.5%至6,169.3万吨,同比增长4.2%.原铝(电解铝)产量环比下降0.8%,或同比增长6.9%,至167.1万吨.(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
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