日本拟就日韩岛屿争端诉诸国际法庭

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译)
路透东京8月11日电---日本周六称，将就与韩国的岛屿争端向国际法庭起诉。韩国总统李明博近日出人意料地访问该争议岛屿。
日本将该争议岛屿称为竹岛（Takeshima），韩国则称为独岛（Dokdo），外界认为该岛蕴藏价值以十亿美元计的天然气资源。
李明博周五访问该岛屿，成为首位访问该地区的韩国领导人，而该岛屿一直是影响日韩关系的焦点之一。
日本外相玄叶光一郎的发言人周六通过电邮发送的声明称：“日本决定采取行动，通过诉诸国际法庭，和平解决这一问题。”
“看到韩国这种让人无法接受的做法，出于对整体日韩关系的考虑，我们认为，比起遮遮掩掩，更重要的是让世界了解日本对于竹岛的主张。”
他指出，此案诉讼时间和内容尚待确定，但日本会在“不久的将来”采取行动。
在李明博访问该岛屿后，日本于周五召回其驻韩国大使。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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