日本拟就日韩岛屿争端诉诸国际法庭

(本文由路透中文网编译)

路透东京8月11日电---日本周六称，将就与韩国的岛屿争端向国际法庭起诉。韩国总统李明博近日出人意料地访问该争议岛屿。

日本将该争议岛屿称为竹岛（Takeshima），韩国则称为独岛（Dokdo），外界认为该岛蕴藏价值以十亿美元计的天然气资源。

李明博周五访问该岛屿，成为首位访问该地区的韩国领导人，而该岛屿一直是影响日韩关系的焦点之一。

日本外相玄叶光一郎的发言人周六通过电邮发送的声明称：“日本决定采取行动，通过诉诸国际法庭，和平解决这一问题。”

“看到韩国这种让人无法接受的做法，出于对整体日韩关系的考虑，我们认为，比起遮遮掩掩，更重要的是让世界了解日本对于竹岛的主张。”

他指出，此案诉讼时间和内容尚待确定，但日本会在“不久的将来”采取行动。

在李明博访问该岛屿后，日本于周五召回其驻韩国大使。（完）