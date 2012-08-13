〔金属期市〕LME期铜受中国刺激措施憧憬支撑持稳,关注欧美经济数据

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海8月13日电---伦敦期铜周一持稳在每吨7,490美元附近,受助于寄望中国在近期公布疲弱数据后祭出更多刺激措施.此前伦铜连续三日下滑.
投资者目前观望本周稍晚出炉的数据以寻找新的交易线索,这些数据包括美国零售销售和消费者物价指数(CPI),以及欧元区区内生产总值(GDP).
0118GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌4美元,至每吨7,486美元,今天稍早触及7,490美元上方的高位.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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