版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 10:12 BJT

〔金属期市〕LME期铜受中国刺激措施憧憬支撑持稳,关注欧美经济数据

路透上海8月13日电---伦敦期铜周一持稳在每吨7,490美元附近,受助于寄望中国在近期公布疲弱数据后祭出更多刺激措施.此前伦铜连续三日下滑.

投资者目前观望本周稍晚出炉的数据以寻找新的交易线索,这些数据包括美国零售销售和消费者物价指数(CPI),以及欧元区区内生产总值(GDP).

0118GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌4美元,至每吨7,486美元,今天稍早触及7,490美元上方的高位.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐