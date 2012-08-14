〔伦敦奥运〕赢家和输家：博尔特、Twitter和纳税人

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Alan Baldwin

路透伦敦8月12日---每一届奥运会都有赢家和输家，不仅仅只是运动员和参赛的国家，他们赢得掌声或者遭到处罚，主办城市同样也受到万众瞩目。

这里选出了10位赢家：他们从伦敦带走辉煌和荣耀；还有10位输家：他们肯定希望自己能有完全不同的表现---或者从一开始就不要介入进来。

**赢家**

女志愿者

"我从场外听见奥运会开幕式的声音，很模糊但我还是听到了。我听到他们很开心，在庆祝，我感到里面发生的事情很有意思。我心里感到热情高涨，我继续了这种快乐。"

坐在椅子上引导观众，手拿扩音器，不动声色，这位"女志愿者"可在Youtobe上火了一把，她说道，"我无法抑制我的兴奋。"超过160万观众点击观看了这个视频。这些特别的志愿者们对这届奥运会"感觉良好"。

菲尔普斯

菲尔普斯在四年前的北京奥运会赢得八枚金牌，他在伦敦奥运会再次狂夺奖牌后，带着职业生涯共22枚奥运奖牌，其中18枚金牌的辉煌退役。这位史上最伟大的游泳运动员现在可以骄傲地宣称自己是战绩最辉煌的奥运选手。

菲尔普斯离开伦敦时，心里还知道美国总统奥巴马把他的手机号码列入了快捷拨号名单。他实现了自己争取的一切目标。

博尔特

他滔滔不绝，手舞足蹈，奔驰如风，他和瑞典女子手球队的球员们交上了朋友，博尔特100米夺金后的几个小时里，有三名瑞典队员被拍到和他共同庆祝胜利。

"闪电"博尔特--田径赛道上最伟大的主角，成为唯一一位连续在两届奥运会上实现男子100米、200米蝉联冠军的选手，他随后帮助牙买加夺得男子4X100米接力金牌，重现北京奥运夺三金的壮举。25岁的博尔特会跑得更快、挣钱更多。他很有机会每年能挣到超过2,000万美元。

推特(TWITTER)

伦敦奥运堪称首届Twitter奥运会，围绕奥运的精彩与尴尬都通过这区区140个字传向全球。

女运动员

Wojdan Ali Seraj Abdulrahim Shaherkani。你可能记不住这个名字，她在柔道垫子上仅支撑了80秒，但这位羞涩的17岁女生在奥运历史上具有非同寻常的意义，她是第一位出现在奥运赛场的沙特女运动员。

伦敦奥运在历届奥运会中第一次实现所有代表团和所有项目中都有女选手参赛。女子拳击初次亮相奥运就大获成功，下届奥运会女子拳击的金牌数可能翻番。

威金斯与英国自行车队

环法车王威金斯生涯第四次赢得男子公路自行车计时赛冠军，并以职业生涯七枚奥运奖牌一度成为英国历史上获奖牌最多的英国选手。

另一位英国自行车选手霍伊稍后也赢得了第七枚奥运奖牌，也是生涯第六枚奥运金牌，并凭借"成色"压倒了威金斯。

卖国旗的商贩

事实上，贩卖任何与英国代表团相关产品的商贩都是赢家。东道主在庆祝自1908年以来战绩最辉煌的一届奥运会。1908年实在太遥远了，甚至连101岁的火炬手Fauja Singh当时都还没有出生。

塞巴斯蒂安·科

伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科。这位两届奥运会男子1500米金牌得主，在组织一届以运动员为主角的奥运会工作上几乎没有什么差错。

领导主办了一届伟大的奥运会，无疑大大提升了他当选下一任国际田联主席的希望。最终成为国际奥委会委员也只是个时间问题。

鲍里斯·约翰逊

尽管被困在吊索上，在奥运会前招惹出租司机怒火，零售商指责他在地铁交通系统大肆张贴奥运期间交通可能拥堵的警示吓跑顾客，这位伦敦市长一直在大张旗鼓地宣传伦敦，给人们留下一些隽永的谈资。

约翰逊凭借一股"奥运旋风"，在民调中的支持率扶摇直上，至少让他遥遥领先于其他保守党政客。他调侃法国人，给女王留下很好印象，甚至还把一头乱发修剪了一下。

英国王室

"晚上好，邦德先生。"女王口中极少会出现的几个字引起了极大的关注。女王陛下也交出了精彩的奥运会答卷，首次出演电影角色，然后正式宣布奥运会开幕。她度过了一届有趣的奥运会。

她的女儿和外孙女则更深入地参与了奥运会，女儿安妮公主给女王的外孙女扎拉·菲利普斯颁发了马术团体赛银牌，威廉王子、哈里王子和威廉王子的妻子凯特似乎总是有办法拿到热门赛事的门票。

**输家**

G4S

世界最大的安保公司G4S未能按承诺提供1.04万名保安，在英国引发了一场政治风暴，并导致公司市值减少11亿美元，其2.84亿英镑的合同中可能损失高达5,000万英镑(7,845万美元)。

"很多人认为这家公司名誉扫地，"一位英国议员对G4S公司执行长Nick Buckles说。"我想，目前，我同意你的说法，"Buckles说。

澳洲游泳运动员(英国游泳选手也一样)

"火箭"未击中目标。绰号"火箭"的澳大利亚游泳名将马格努森早就计划好奥运夺金后纹上奥运五环的纹身，但男子100米自由泳金牌与他差之毫厘，他以仅仅0.01秒之差屈居亚军。

澳大利亚游泳选手共赢得10枚奖牌，立刻被该国要求检讨究竟犯了什么错。人口多过澳大利亚的英国仅拿到三枚游泳奖牌，但其他项目的巨大成功掩盖了这一尴尬。

悲观预言者与世界末日贩子

记得他们怎么大肆宣扬奥运期间地铁没法工作、交通阻塞不可避免，开幕式将使得英国成为笑料，伦敦将变成全城戒备，骚乱是不可避免的？如果你也是其中一员，请举手。

羽毛球运动

中国、印尼和韩国共八名选手因在女双比赛中故意输球，以争取在淘汰赛阶段占据有利形势，这一事件将给羽毛球运动留下巨大伤痕。八名选手被逐出奥运会，其中包括中国队的世锦赛冠军于洋/王晓理。

英国纳税人

伦敦奥运会花掉约90亿英镑(141.2亿美元)，在英国政府财政紧缩的大环境下依然被指指点点。伦敦奥运会主体育场还没有找到奥运结束后的租赁者，沦为昂贵玩具的可能性依然存在。

伊辛巴耶娃

称她为失败者，仅仅是与她之前的辉煌成绩作对比。这位俄罗斯女将在过去两届奥运会中都以创世界纪录的成绩夺金，原本期待实现奥运三连冠，但美国人苏尔成半路杀出的程咬金，夺走了金牌。伊辛巴耶娃仅拿到铜牌。

伦敦的店主与出租车司机

通常顾客盈门的伦敦中区和西区的店家，在奥运会期间门可罗雀，而餐馆抱怨餐位常常空着，因为当地人和游客都竭力避免在奥运会第一周去往这些地区，很多通勤族改成了在家办公。不过，游泳、赛艇等项目和其他早早结束奥运征程的奥运选手的光临，给伦敦夜店带来了一波迟到的生机。

伦敦的出租司机一直不停地抱怨，埋怨奥运专用车道和VIP通道影响到他们的生意。一位出租司机跳下伦敦塔桥以示抗议，这让他有了日后跟乘客们吹牛的资本。

服禁药选手

服禁药的选手总是输家。自7月16日以来，有11名选手因涉禁药而被国际奥委会或各自国家的奥委会除名。2008年奥运会男子50公里竞走金牌得主、意大利选手施瓦泽为了注射促血红细胞生长素(EPO)，从意大利飞到土耳其，从一位药剂师的店里买到这些禁药。

卖伞的商贩