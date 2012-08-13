印度地方部长称官员可贪一点遭抗议

(本文由路透中文网编译)

路透印度勒克瑙8月10日电---印度北方邦(Uttar Pradesh)一名部长表示，政府官员只要努力工作，就可以稍微贪污一点。这种说法引发腐败丑闻不断的印度举国抗议。

该部长叫辛格·亚达夫(Shivpal Singh Yadav)，他在地方官员的一场集会上表示：“如果你努力工作，全身心投入……你就可以偷一点，但不要像强盗一样。”

这些言论被当地一家电视台的摄影师逮了个正着，随后在全国播出。亚达夫随后迅速寻求控制影响，举行新闻发布会，辩称这种说法是断章取义，称自己一直在讨论如何打击腐败。

他周五表示：“那次会议不允许媒体参加，我不知道他们是如何混进来的。如果他们混进来了，那么他们应该公布整个讨论内容，而非截取一部分。”

北方邦前任首席部长是马亚瓦蒂(Kumari Mayawati)。她曾因耗资数百万卢比修建个人塑像并购买钻石首饰遭到抨击。北方邦的人口比巴西全国还多，但该邦民众生活贫困且营养不良现象普遍存在。

今年早些时候刚刚就任北方邦首席部长的阿克列施(Akhilesh Yadav)是辛格·亚达夫的侄子。阿克列施宣称要结束该邦的腐败。（完）