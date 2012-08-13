印度地方部长称官员可贪一点遭抗议

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译)
路透印度勒克瑙8月10日电---印度北方邦(Uttar Pradesh)一名部长表示，政府官员只要努力工作，就可以稍微贪污一点。这种说法引发腐败丑闻不断的印度举国抗议。
该部长叫辛格·亚达夫(Shivpal Singh Yadav)，他在地方官员的一场集会上表示：“如果你努力工作，全身心投入……你就可以偷一点，但不要像强盗一样。”
这些言论被当地一家电视台的摄影师逮了个正着，随后在全国播出。亚达夫随后迅速寻求控制影响，举行新闻发布会，辩称这种说法是断章取义，称自己一直在讨论如何打击腐败。
他周五表示：“那次会议不允许媒体参加，我不知道他们是如何混进来的。如果他们混进来了，那么他们应该公布整个讨论内容，而非截取一部分。”
北方邦前任首席部长是马亚瓦蒂(Kumari Mayawati)。她曾因耗资数百万卢比修建个人塑像并购买钻石首饰遭到抨击。北方邦的人口比巴西全国还多，但该邦民众生活贫困且营养不良现象普遍存在。
今年早些时候刚刚就任北方邦首席部长的阿克列施(Akhilesh Yadav)是辛格·亚达夫的侄子。阿克列施宣称要结束该邦的腐败。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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