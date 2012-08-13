〔日本债市〕公债价格走高,收复上周的部分跌幅

路透东京8月13日电---日本公债价格周一上涨,收复上周的部分跌幅.上周10年期公债收益率(殖利率)创下逾八个月以来的最大一周涨幅.之前公布的数据显示,4-6月日本经济增幅只是预期的一半.

日本4-6月当季国内生产总值(GDP)仅增长0.3%,只有预估增幅的一半,令人愈发担心经济将继续趋软,因消费者支出反弹势头开始失去动能,且欧债危机打压全球需求. [ID:nSB1721958]