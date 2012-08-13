〔日本债市〕公债价格走高,收复上周的部分跌幅

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京8月13日电---日本公债价格周一上涨,收复上周的部分跌幅.上周10年期公债收益率(殖利率)创下逾八个月以来的最大一周涨幅.之前公布的数据显示,4-6月日本经济增幅只是预期的一半.
日本4-6月当季国内生产总值(GDP)仅增长0.3%,只有预估增幅的一半,令人愈发担心经济将继续趋软,因消费者支出反弹势头开始失去动能,且欧债危机打压全球需求. [ID:nSB1721958]
10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC跌1个基点至0.785%,上周大升6.5个基点并创下去年11月以来的最大一周升幅.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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