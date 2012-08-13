伊朗高官称民众的支持令阿萨德屹立不倒

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路透迪拜8月12日电---伊朗媒体周日援引该国一位高官的话称，在与武装反抗力量的斗争中，叙利亚总统阿萨德拥有民众对他的支持，并可以继续依靠伊朗。

在持续17个月的叙利亚冲突中，伊朗一直力挺阿萨德，还指责土耳其、卡塔尔和西方国家在叙利亚煽风点火。

伊朗最高国家安全委员会秘书长贾利利(Saeed Jalili)及伊朗最高领袖哈梅内伊(Ali Khamenei)周日称，叙利亚是抵抗西方和以色列的"坚固堡垒"，因而沦为被推翻的目标。

伊朗迈赫尔通讯社(Mehr News Agency)援引贾利利的话报导称："阿萨德为何能坚持这么久？难道不是因为他有民众的支持吗？"

"我们并不是说没人反对他，但最终人民的意愿与他同在，"贾利利说。

贾利利重申，伊朗的立场是叙利亚反对派和政府展开谈判，叙利亚应该举行自由选举，而不是推翻阿萨德的统治。(完)