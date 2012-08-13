伊朗高官称民众的支持令阿萨德屹立不倒

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜8月12日电---伊朗媒体周日援引该国一位高官的话称，在与武装反抗力量的斗争中，叙利亚总统阿萨德拥有民众对他的支持，并可以继续依靠伊朗。
在持续17个月的叙利亚冲突中，伊朗一直力挺阿萨德，还指责土耳其、卡塔尔和西方国家在叙利亚煽风点火。
伊朗最高国家安全委员会秘书长贾利利(Saeed Jalili)及伊朗最高领袖哈梅内伊(Ali Khamenei)周日称，叙利亚是抵抗西方和以色列的"坚固堡垒"，因而沦为被推翻的目标。
伊朗迈赫尔通讯社(Mehr News Agency)援引贾利利的话报导称："阿萨德为何能坚持这么久？难道不是因为他有民众的支持吗？"
"我们并不是说没人反对他，但最终人民的意愿与他同在，"贾利利说。
贾利利重申，伊朗的立场是叙利亚反对派和政府展开谈判，叙利亚应该举行自由选举，而不是推翻阿萨德的统治。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)