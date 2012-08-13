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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 10:55 BJT

《汇市简讯》美元/日圆略走升,但仍限于非常狭幅区间交易

0239GMT * 美元/日圆、日圆交叉盘交投稀疏,适逢日本传统节日盂兰盆节假期 * 美元/日圆在78.17-29区间交易,持于顶端附近 * 市场仍限于买单-卖单水平形成的区间之内,料不会突破 * 扁平一目均衡转换线位于78.35,可算今日关键点 (完) --编译 艾茂林;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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