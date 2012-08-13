〔表格〕8月10日止当周外资买超韩股和台股,卖超日股--野村

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透8月13日电---以下是8月10日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 13周 年内迄今 2011年
日本外亚洲市场 2,505 3,609 (2,939) 22,014 (14,372)
印度 527 1,393 2,506 11,056 230
印尼 2 355 (484) 795 1,274
日本 (827) (3,323) (9,098) 8,813 21,712
韩国 980 2,026 (1,299) 7,035 (7,341)
菲律宾 20 180 1,069 1,986 1,327
台湾 854 (312) (4,200) (1,088) (9,680)
泰国 122 (34) (531) 2,230 (183)
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 肖群英; 审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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