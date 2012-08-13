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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 11:06 BJT

〔表格〕8月10日止当周外资买超韩股和台股,卖超日股--野村

路透8月13日电---以下是8月10日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 2,505 3,609 (2,939) 22,014 (14,372)

印度 527 1,393 2,506 11,056 230

印尼 2 355 (484) 795 1,274

日本 (827) (3,323) (9,098) 8,813 21,712

韩国 980 2,026 (1,299) 7,035 (7,341)

菲律宾 20 180 1,069 1,986 1,327

台湾 854 (312) (4,200) (1,088) (9,680)

泰国 122 (34) (531) 2,230 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 肖群英; 审校 白云

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