《交易视点》中国转债宜暂时持券观望,仍可重仓持有重工、中行等--中金

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京8月14日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，虽然股市已出现反弹，且巨轮及重工修正转股价已先后兑现，但仍建议投资者暂时持券观望。
个券方面，近期建议重仓持有的仍是重工、国投、中行转债，适量持有国电、工行、非银行大盘转债，少量持有恒丰、巨轮等个券。
**策略观点**
我们之前提出8月份看好“具有安全边际前提下博弈股市反弹或转股价修正机会的个券”。其中股市反弹已经出现，而巨轮及重工修正转股价也先后兑现，对市场而言都是鼓舞。
之前积极增持重工和中行的建议，收效较好，显然战胜纯债市场表现。上周提醒投资者，工行等转债已经到达低吸临界点，非银行大盘转债在面值附近至少不看空，具备了低吸价值。
基于我们对股市的判断，累计了一定反弹之后，本周我们建议投资者暂时持券观望。个券方面，我们近期建议重仓持有的仍是重工、国投、中行转债，适量持有国电、工行、非银行大盘转债，少量持有恒丰、巨轮等个券。后续南山、民生等弹性个券上市，将给投资者带来超配转债的机会。
**热点个券**
重工转债：董事会通过转股价修正议案，获得股东大会通过无疑问，预计新的转股价不会上浮。公司将转债视为准股权融资，急于促进转股可能源于财务费用节省等因素。修正时点的考虑可能源于对当前股价的“认可”。转债合理价格在107-108元左右，盘中预计定位在108元附近。除非转债价格大幅透支未来潜在利好预期，否则仍建议继续持有博弈股市反弹和公司是否有配套促转股措施。博汇转债和低价的中行转债将受到间接鼓舞，但幅度均将有限。
国投转债：资产收购的价格有吸引力，对EPS的增厚作用将达到0.07元。中期业绩表现难以超预期，制约近期表现。但电力行业趋势向好仍明确，三季度水电、火电业绩均将大幅增长。长期来看，二滩水电将给公司带来高成长故事。出于对业绩低于预期和煤价企稳等方面的担忧，我们在前期不建议投资者追涨该转债，在调整中逐步低吸。但基于三季度业绩将环比大增，加上长期公司的高成长故事，决定了该转债仍具有较好的配置价值，投资者可以继续持券待涨。
非银行大盘转债：本次成品油调价较为及时，但幅度略低于市场预期。成品油价格上调短期改善炼油企业盈利能力，但关键在于下游需求能否实质改善。中期业绩利空已经基本被市场所消化，三季度业绩将迎来小幅环比改善。由于正股下跌空间已经不大，甚至继续触底反弹，加上转债价格已经达到了面值附近，我们重申不再看空的判断。但由于供给压力仍可能给转债造成压力且正股走势仍存疑，我们仍建议投资者低配该转债，增持需要控制节奏和仓位。(完)
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--整理 尹嫄婷; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。