《交易视点》中国转债宜暂时持券观望,仍可重仓持有重工、中行等--中金

路透北京8月14日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，虽然股市已出现反弹，且巨轮及重工修正转股价已先后兑现，但仍建议投资者暂时持券观望。

个券方面，近期建议重仓持有的仍是重工、国投、中行转债，适量持有国电、工行、非银行大盘转债，少量持有恒丰、巨轮等个券。

**策略观点**

我们之前提出8月份看好“具有安全边际前提下博弈股市反弹或转股价修正机会的个券”。其中股市反弹已经出现，而巨轮及重工修正转股价也先后兑现，对市场而言都是鼓舞。

之前积极增持重工和中行的建议，收效较好，显然战胜纯债市场表现。上周提醒投资者，工行等转债已经到达低吸临界点，非银行大盘转债在面值附近至少不看空，具备了低吸价值。

基于我们对股市的判断，累计了一定反弹之后，本周我们建议投资者暂时持券观望。个券方面，我们近期建议重仓持有的仍是重工、国投、中行转债，适量持有国电、工行、非银行大盘转债，少量持有恒丰、巨轮等个券。后续南山、民生等弹性个券上市，将给投资者带来超配转债的机会。

**热点个券**

重工转债：董事会通过转股价修正议案，获得股东大会通过无疑问，预计新的转股价不会上浮。公司将转债视为准股权融资，急于促进转股可能源于财务费用节省等因素。修正时点的考虑可能源于对当前股价的“认可”。转债合理价格在107-108元左右，盘中预计定位在108元附近。除非转债价格大幅透支未来潜在利好预期，否则仍建议继续持有博弈股市反弹和公司是否有配套促转股措施。博汇转债和低价的中行转债将受到间接鼓舞，但幅度均将有限。

国投转债：资产收购的价格有吸引力，对EPS的增厚作用将达到0.07元。中期业绩表现难以超预期，制约近期表现。但电力行业趋势向好仍明确，三季度水电、火电业绩均将大幅增长。长期来看，二滩水电将给公司带来高成长故事。出于对业绩低于预期和煤价企稳等方面的担忧，我们在前期不建议投资者追涨该转债，在调整中逐步低吸。但基于三季度业绩将环比大增，加上长期公司的高成长故事，决定了该转债仍具有较好的配置价值，投资者可以继续持券待涨。

非银行大盘转债：本次成品油调价较为及时，但幅度略低于市场预期。成品油价格上调短期改善炼油企业盈利能力，但关键在于下游需求能否实质改善。中期业绩利空已经基本被市场所消化，三季度业绩将迎来小幅环比改善。由于正股下跌空间已经不大，甚至继续触底反弹，加上转债价格已经达到了面值附近，我们重申不再看空的判断。但由于供给压力仍可能给转债造成压力且正股走势仍存疑，我们仍建议投资者低配该转债，增持需要控制节奏和仓位。(完)

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