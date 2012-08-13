《中国新债预测》国开行增发"福娃债"利率料近二级水平,需求仍在中长端

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 招标品种: 国开行28-32期固息债第三次增发(1/3/5/7/10年)
* 招标金额: 一年不超50亿元,三/五/七年不超60亿元,10年期不超70亿元
* 招标时间: 1/3/5年 周二(14日)9:30-10:30
7/10年 周二(14日)9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 2.95%-3.06%、3.43%-3.49%、3.8%-3.89%、3.98%-4.05%、4.08%-4.15%
* 预测均值: 3.02%、3.46%、3.84%、4.01%、4.11%
路透上海8月13日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将再次对今年28-32期固息债(市场戏称为"福娃债")进行增发.路透调查显示,7月经济数据整体仍偏弱,宽松政策再次出台的预期升温,但在政策未兑现前,机构依旧保持观望心态,预计该次增发结果将接近二级市场水平.
市场人士并认为,因资金价格仍持坚,明日一年品种中标利率或不低,不过中长期品种需求可能依旧较为稳定,中标收益率应不会有太大波动.
上海一银行交易员指出,"(政策放松)预期还是有的,不过政策一直不出来,市场也就这么僵着,估计(中标)结果和二级差不多吧."
二级市场上,剩余期限约0.904年的国开行固息债120228CN120228=CFXS最新加权成交收益率在3.0176%;剩余期限2.90年的120229券CN120229=CFXS最新加权成交收益率在3.4749%;剩余期限4.91年的120230券CN120230=CFXS最新加权成交收益率在3.8340%.
中国人民银行上周公布,7月新增人民币贷款5,401亿元人民币,创10个月来新低.此外海关发布的数据显示,7月出口同比增长1.0%,创下今年1月来最低位;进口同比增4.7%,进出口均远低于预期.[ID:nSB1719908]
银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一早盘下行,其余品种则窄幅震荡.交易员表示,市场间隔夜资金需求偏旺,但受开盘价牵引,利率依然出现下跌.[CN/CN]
上述五期债为国开行今年第28期至32期金融债的第三次增发债.具体条款如下:
第28-32期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一年不超50亿元,三/五/七年不超60亿元,
10年不超70亿元
票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%
招标时间 8月14日9:30-10:30(一/三/五年期)
8月14日9:30-11:10(七/10年期)
招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式)
七年期多种价格(美国式)
缴款日 8月20日
起息日 7月9日
分销期 8月15日-20日
上市日 一年期为8月22日;三至10年期为8月24日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行7月3日首次发行了第28-32期固息债.该行并称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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