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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 11:45 BJT

〔欧洲个股〕瑞士宝盛接近收购美银美林除美国外的私人银行业务--消息

路透伦敦8月10日电---两位知情消息人士称,瑞士宝盛集团(Julius Baer)BAER.VX接近收购美银美林(BAC.N)在美国以外的私人银行部门,这或将让宝盛的业务扩大50%.

消息人士称,交易可能会在下周初公布.其中一位人士说,宝盛为此可能支付最多20亿美元,该部门管理的资金约为900亿美元,客户遍及欧洲、拉美、中东和亚洲.

"声明料在几天内公布,"其中一位要求匿名的消息人士说.

美银和宝盛均拒绝置评.(完)

--编译 王兴亚;审校 张明钧

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