〔欧洲金融〕OECD支持欧洲央行购买主权债的计划--德国报纸

新西兰经济：央行总裁称美国保护主义是最大的不确定性来源
路透惠灵顿3月2日 - 新西兰央行周四表示，未来利率走势的各项风险相当均衡，但警告称美国总统特朗普的保护主义导致不确定性。
路透柏林8月10日电---一家德国日报援引经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚的话称,OECD支持欧洲央行推出新一轮主权债购买计划,以缓解那些受累于债务危机的成员国的压力.
周六版的《新奥斯纳布吕克报》援引葛利亚的话称,欧洲央行总裁德拉吉已清楚地解释了欧洲央行如何通过购买主权债帮助缓解欧债危机,并称:"我支持他的行动方针."
"做空欧元的投机客将会失败,因欧洲央行将付出全部努力,"葛利亚称,并指出他认为目前没有通胀风险.
葛利亚称,希腊应该留在欧元区,且有理由获得更多理解."也许新政府需要更多一些的空间,以满足这些严苛的要求,"他表示.
葛利亚并称,德国拥有很强的竞争力,因此其应在解决债务危机中发挥"领导作用".
他并表示,欧洲还应在经济增长、生产力、竞争、放松管制、创新和教育等领域作出努力."那样的话,欧洲才能在经济增长和就业方面重拾优势地位,"葛利亚称.(完)
--编译 丁琦; 审校 高琦
路透惠灵顿3月2日 - 新西兰央行周四表示，未来利率走势的各项风险相当均衡，但警告称美国总统特朗普的保护主义导致不确定性。
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/2 英国 标售票息½%、2022年到期的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日