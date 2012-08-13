〔欧洲金融〕OECD支持欧洲央行购买主权债的计划--德国报纸

路透柏林8月10日电---一家德国日报援引经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚的话称,OECD支持欧洲央行推出新一轮主权债购买计划,以缓解那些受累于债务危机的成员国的压力.

周六版的《新奥斯纳布吕克报》援引葛利亚的话称,欧洲央行总裁德拉吉已清楚地解释了欧洲央行如何通过购买主权债帮助缓解欧债危机,并称:"我支持他的行动方针."

"做空欧元的投机客将会失败,因欧洲央行将付出全部努力,"葛利亚称,并指出他认为目前没有通胀风险.

葛利亚称,希腊应该留在欧元区,且有理由获得更多理解."也许新政府需要更多一些的空间,以满足这些严苛的要求,"他表示.

葛利亚并称,德国拥有很强的竞争力,因此其应在解决债务危机中发挥"领导作用".

他并表示,欧洲还应在经济增长、生产力、竞争、放松管制、创新和教育等领域作出努力."那样的话,欧洲才能在经济增长和就业方面重拾优势地位,"葛利亚称.(完)