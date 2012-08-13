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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 11:57 BJT

〔新闻稿〕中国房地产业显现企稳迹象,受助于信贷环境改善--标普

(以下摘自评级机构标准普尔的新闻稿)

8月13日---评级机构标准普尔发布报告称,随着近几个月运营和信贷环境改善,中国房地产业显现出企稳迹象.该报告名为"投资者10大疑问:中国房地产开发商".

"对许多开发商而言,前路依然艰困,尤其是住宅方面,不过我们看到了一些亮点,"标普信贷分析师Bei Fu称.

报告称,继2011年大多数时间离市观望后,购房者重返房地产市场.由于政府放松信贷限制并降息,房屋销量正在上升.虽然未来六个月房价可能还将下跌,但标普估计跌幅小于5%.(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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