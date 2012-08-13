亚洲原油买家助伊朗度过最糟时期

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京/北京8月10日电---亚洲主要原油买家想办法避开欧美严厉的制裁，继续从伊朗进口原油，这意味着后者目前可能暂时度过了最糟时期。西方制裁导致伊朗日损失逾1亿美元石油出口收入。
尽管欧美采取金融、船运和保险制裁措施，遏制伊朗发展核项目的资金来源，但中国、印度、日本和韩国仍购买了该国的多数出口原油。伊朗目前能日出口原油100万桶。
分析人士预测，经历今年中期出口低落后，伊朗原油出口在8月和9月有望回升。欧美开始实施制裁措施后，亚洲炼厂纷纷削减了购买量，导致他们的进口在年中一度停滞。
但平均看，这些买家的进口量年底前可能保持稳定，除非欧美采取新制裁措施遏制伊朗的收入。
纽约Rhodium Group的合伙人、美国国务院前顾问Trevor Houser称：“过去两个月，伊朗石油出口下降势头趋稳，日出口量较2011年水平减少约100万桶。”
“我预计，下半年（伊朗）对亚洲的石油出口不会进一步大幅减少，也不会明显攀升。”
业内消息人士称，日本8月对伊朗原油的进口量较7月增长一倍有余至700万桶，以填补今年中期进口中断的影响；印度预计也是如此，最多会进口200万桶。
作为伊朗石油的最大买家和贸易伙伴，中国8月的进口量与7月持平，约为1,600万桶。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)