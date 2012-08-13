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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 17:39 BJT

〔中国新债〕中船重工集团周四将发行100亿元中期票据,期限五年


            
            
            
            




	

		
		

		

				
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