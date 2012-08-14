《交易视点》中国CPI或已见底,但经济偏弱令利率债延续震荡--中信证券

路透北京8月14日电---中信证券最新发布的利率产品周报认为，CPI同比很可能在7月份已经见底，8月份将回升至2.1%左右。目前经济处于“通胀见底，增长偏弱，政策放松偏慢”的格局，利率产品仍将延续弱势震荡行情。

现券策略方面，考虑到资金面将保持偏紧状态，保有流动性好的债券品种仍是策略首选。我们仍建议交易型机构采取相对保守的交易策略，择机适当降低杠杆及久期；配置型机构可继续持有中长期利率产品，并等待金融债收益率上行后的买入机会。

**CPI同比较大幅度回落,但基本见底**

季调后7月份CPI环比折年率为0.5%，比6月份回升。

季调后CPI非食品环比折年率为2%，连续两个月上升，这使我们对后续CPI走势的预期趋于谨慎，从目前来看，CPI同比很可能在7月份已经见底，8月份将回升至2.1%左右，9月份仍处于2%附近。

受翘尾因素影响，四季度后CPI同比将继续小幅回升，但回升的幅度取决于政策放松的力度。

**经济增长仍偏弱**

7月份工业增加值同比增长9.2%，季调后环比折年率在6%左右，低于前两个月13%左右的增速，显示当前经济增长仍然偏弱。

增长偏弱的原因主要是外需放缓，7月份出口同比仅增长了1%，季调后环比折年率为-54%，连续两个月大幅下滑。后续经济增长的企稳仍需要更多稳增长措施的出台。

**市场研判**

从基本面来看，在调整经济结构的大背景下，货币政策的目的仅仅在于稳定经济增长，为经济结构调整提供合适的货币环境，货币政策大幅放松来刺激经济的可能性较小。

目前经济处于“通胀见底，增长偏弱，政策放松偏慢”的格局，在此背景下，我们认为利率产品仍将延续弱势震荡行情。短期内，政策不会大幅放松使经济增长很难显着回升，这也抑制了利率产品收益率尤其是中长端收益率的上行空间。

然而，通胀见底以及政策放松偏慢也使利率产品很难出现大的趋势性机会。预计在经过上周数据公布后的上涨后市场情绪或再度趋于谨慎。

现券策略方面，考虑到资金面将保持偏紧状态，保有流动性好的债券品种仍是策略首选。我们仍建议交易型机构采取相对保守的交易策略，在市场情绪相对乐观的时期，择机适当降低杠杆及久期，在5年以内的利率产品上进行波段交易。

对配置型机构而言，由于整体利率风险相对有限，建议可继续持有中长期利率产品，并等待金融债收益率上行后的买入机会。

Repo互换上，我们认为5年Repo看涨交易的风险相对可控，同时也可继续采取1×5年的Repo增陡交易。

Shibor互换上，仍可继续持有前期推荐的5年期Shibor互换看涨交易。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]