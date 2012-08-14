《交易视点》中国CPI或已见底,但经济偏弱令利率债延续震荡--中信证券

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京8月14日电---中信证券最新发布的利率产品周报认为，CPI同比很可能在7月份已经见底，8月份将回升至2.1%左右。目前经济处于“通胀见底，增长偏弱，政策放松偏慢”的格局，利率产品仍将延续弱势震荡行情。
现券策略方面，考虑到资金面将保持偏紧状态，保有流动性好的债券品种仍是策略首选。我们仍建议交易型机构采取相对保守的交易策略，择机适当降低杠杆及久期；配置型机构可继续持有中长期利率产品，并等待金融债收益率上行后的买入机会。
**CPI同比较大幅度回落,但基本见底**
季调后7月份CPI环比折年率为0.5%，比6月份回升。
季调后CPI非食品环比折年率为2%，连续两个月上升，这使我们对后续CPI走势的预期趋于谨慎，从目前来看，CPI同比很可能在7月份已经见底，8月份将回升至2.1%左右，9月份仍处于2%附近。
受翘尾因素影响，四季度后CPI同比将继续小幅回升，但回升的幅度取决于政策放松的力度。
**经济增长仍偏弱**
7月份工业增加值同比增长9.2%，季调后环比折年率在6%左右，低于前两个月13%左右的增速，显示当前经济增长仍然偏弱。
增长偏弱的原因主要是外需放缓，7月份出口同比仅增长了1%，季调后环比折年率为-54%，连续两个月大幅下滑。后续经济增长的企稳仍需要更多稳增长措施的出台。
**市场研判**
从基本面来看，在调整经济结构的大背景下，货币政策的目的仅仅在于稳定经济增长，为经济结构调整提供合适的货币环境，货币政策大幅放松来刺激经济的可能性较小。
目前经济处于“通胀见底，增长偏弱，政策放松偏慢”的格局，在此背景下，我们认为利率产品仍将延续弱势震荡行情。短期内，政策不会大幅放松使经济增长很难显着回升，这也抑制了利率产品收益率尤其是中长端收益率的上行空间。
然而，通胀见底以及政策放松偏慢也使利率产品很难出现大的趋势性机会。预计在经过上周数据公布后的上涨后市场情绪或再度趋于谨慎。
现券策略方面，考虑到资金面将保持偏紧状态，保有流动性好的债券品种仍是策略首选。我们仍建议交易型机构采取相对保守的交易策略，在市场情绪相对乐观的时期，择机适当降低杠杆及久期，在5年以内的利率产品上进行波段交易。
对配置型机构而言，由于整体利率风险相对有限，建议可继续持有中长期利率产品，并等待金融债收益率上行后的买入机会。
Repo互换上，我们认为5年Repo看涨交易的风险相对可控，同时也可继续采取1×5年的Repo增陡交易。
Shibor互换上，仍可继续持有前期推荐的5年期Shibor互换看涨交易。(完)
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--整理 钟华; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。