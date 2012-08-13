〔日本股市〕摆脱疲弱GDP数据影响早盘持平,投资者寄望刺激措施

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京8月13日电---日本股市日经指数周一早盘几乎持平,因投资者未理会日本国内生产总值(GDP)数据逊于预期的因素,寄望当局祭出更多举措刺激成长.
日经指数.N225早盘收报8,892.61点,交投迟滞,因8月重大事件不多,且本周日本假期令成交清淡.上周日经指数扬升3.9%,录得2月以来的最大周升幅,此前臆测全球推出更多刺激举措引发了四日连涨.
东证股价指数.TOPX亦持平,早盘收报746.95点,股票成交量仅有全天90日均值的36.3%.
稍早公布的数据显示,日本4-6月实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.3%,GDP环比年率为成长1.4%,低于分析师预估的2.5%.[ID:nSB1721360]但数据公布后,日经指数几乎未见跌势.(完)
--编译 肖群英;审校 丁琦
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东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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