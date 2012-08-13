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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 11:57 BJT

〔日本股市〕摆脱疲弱GDP数据影响早盘持平,投资者寄望刺激措施

路透东京8月13日电---日本股市日经指数周一早盘几乎持平,因投资者未理会日本国内生产总值(GDP)数据逊于预期的因素,寄望当局祭出更多举措刺激成长.

日经指数.N225早盘收报8,892.61点,交投迟滞,因8月重大事件不多,且本周日本假期令成交清淡.上周日经指数扬升3.9%,录得2月以来的最大周升幅,此前臆测全球推出更多刺激举措引发了四日连涨.

东证股价指数.TOPX亦持平,早盘收报746.95点,股票成交量仅有全天90日均值的36.3%.

稍早公布的数据显示,日本4-6月实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.3%,GDP环比年率为成长1.4%,低于分析师预估的2.5%.[ID:nSB1721360]但数据公布后,日经指数几乎未见跌势.(完)

--编译 肖群英;审校 丁琦

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