《交易视点》中国首批资产支持票据有配置价值--中信证券

路透北京8月14日电---中信证券最新发布的信用产品周报认为，首批资产支持票据(ABN)发行收益率均高于当前同一发行人公开发行短融或中票收益率，存在一定的创新溢价，对于流动性要求不高的配置型投资者，建议可以积极参与配置ABN。

对城投债而言，在市场对信用风险关注的弱化和对利率风险关注的强化的因素驱动下，短期限城投债可能仍将保持相对强势，长期限城投债则可能随债券市场的调整而调整。

**收益率处于震荡波动,难破5月末低点**

对于通胀反弹的担忧是当前央行对于政策放松相对谨慎的主要原因之一。

从7月份的经济数据可以看出，虽然工业增长和信贷均处于相对较低水平，但通胀水平环比已经有小幅的反弹，因此对于央行来说，货币政策的调整可能也将趋于谨慎，难以出现超预期且超前的宽松政策，这对于之前对宽松政策寄予厚望的市场来说，可能形成一定的负面影响；

但是相对谨慎的货币政策将使得货币信贷增速处于相对平稳且偏低的水平，这将抑制经济增长和通胀反弹的力度。

因此，政策和基本面之间的适应性调整和变化，可能使得市场继续处于相对纠结的状态，收益率处于震荡波动的概率较大，很难突破5月末的低点。

**对资产支持票据开闸的点评**

ABN与中期票据不同之处主要有三，其一，ABN还款具有一定的现金流作为支持，但考虑到基础资产与发行人未作隔离，经营性资产也无法做抵质押登记，在企业破产时ABN的受偿顺序与中期票据等一般的债务融资工具相同，其信用资质与中票在企业破产时并无明显差别。

但是如果企业未发生破产，则基础资产现金流优先用于偿还ABN的本息，因此总体来看，对于同一发行人来说，ABN的信用债资质好于中票；

其二，ABN可以选择公或非公开发行，而中期票据目前均为公开发行；其三，ABN的发行规模并无限制，但中票的规模不能超过净资产的40%。

从已发行ABN的收益率看，均在一定程度上高于当前同一发行人公开发行短融或中票的收益率水平，存在一定的创新溢价，考虑到发行人的信用资质均相对较好，且收益率水平较高，对于流动性要求不高的配置型投资者，建议可以积极参与配置ABN。

**短期限城投债可能保持相对强势**

7月以来城投债市场的调整存在一定结构性特点，主要驱动因素是投资者对于城投债信用风险和利率风险的判断。一方面，受信贷政策趋于松动且道德风险较高等因素支撑，城投债信用风险可控；

另一方面，近期的调整使得市场对长久期城投债的利率风险担忧加剧，新发中长期限城投债持续调整，而短久期城投债受益于相对较高的收益率和较低的利率风险，市场需求持续走强；

从未来趋势看，在市场对信用风险关注的弱化和对利率风险关注的强化的因素驱动下，上述趋势可能将持续，对于短期限城投债来说，可能仍将保持相对强势，长期限城投债则可能随债券市场的调整而调整。

**基金类机构再成最主要需求方**

7月份企业债和中票投资者结构趋于单一化，基金类机构再度成为最主要的需求方。

从未来趋势看，由于市场可能仍然处于相对纠结的状态，信用产品的需求可能很难出现如3-5月份多元化程度较高的情形，以商业银行理财为代表的基金类机构的配置需求可能仍将是信用债需求的主力，如果城投债等信用产品供给大幅放量，可能出现一定供求失衡的局面。(完)

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