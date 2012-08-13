〔中国债市动态〕现券走弱偏弱,周末政策宽松预期落空令市场略失望

路透北京8月13日电---中国银行间债市现券周一早盘走弱偏弱.上周后期公布的经济数据疲弱,推高了政策放松预期,然周末"靴子"并未落地,市场略感失望,进而推动现券收益率上探.

"周末'靴子'没落地,市场失望稍微有一点,但反映并不是很大,买盘稍微弱一点."上海一大型银行交易员称.

他进一步指出,经济增长仍在缓中趋稳的态势中,其仍希望能有进一步的宽松政策,若成真,三年以内的短债交易机会更大.总体来看,交易策略应该偏谨慎一点,要把风险控制到可控的程度.

深圳一券商固定收益分析师亦表示,策略要视自身的仓位情况而定;若仓位较重,确实需要主动减一些;若仓位在四五成,且期限不长的话,可选择静观其变,收益率向上调整之时,倒是加仓的良机.

至于政策面,他的预期是,美国旱灾等致物价上涨的压力存在,决策层或偏谨慎,政策放松可能会"放一放".

虽然欧元区债务危机威胁全球经济增长,但对于中国和印度这些既要压低通胀,还要刺激经济成长的国家来说,美国作物收成减少可能让这些国家备感头疼,因为粮食价格可能攀涨.[ID:nSB1718612]

二级市场上,剩余期限在9.78年的固息国债120009券最新双边报价对应收益率CN120009=CFXM为3.33%/3.27%,上日尾盘为3.2900%/3.2720%;剩余期限在2.90年的固息政金债12国开29券最新双边报价对应收益率CN120229=CFXM为3.52%/3.44%,上日尾盘为3.46%/3.40%.(完)