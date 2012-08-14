《交易视点》中国政策放松预期推动离岸人民币债市走强--中信证券

路透北京8月14日电---中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，由于国内7月份经济数据较差，市场对降息、降准的预期进一步增强，推动上周离岸人民币债市整体走强。

从未来投资策略看，流动性相对较好的高等级债券仍是配置首选。但对于低等级债券，在收益率下降阶段应逐步降低仓位。

**香港人民币存款连续两个月小幅上升**

上周，香港金管局公布了截至6月份的存款数据。其中，人民币存款总计5577.1亿元，较5月份上升38.52亿元，环比增长0.70%，这也是香港人民币存款规模连续两个月上升。

不过，由于人民币贬值预期的持续存在，离岸人民币存款的增长势头仍较为疲软。

人民币存款占比继2011年9月达到10.4%的高位后，目前基本上徘徊在8.8%附近，已经连续5个月没有出现明显变动。

**受国内政策放松预期推动，点心债收益率普降**

由于国内7月份经济数据较差，市场对降息、降准的预期进一步增强，推动离岸人民币债市整体走强。

中信离岸人民币债券指数的平均收益率从4.71%下降到4.60%，一周降幅11bp。

其中，投资级指数平均收益率一周下降7bp至3.40%，高收益债则高歌猛进，上周平均收益率从7.38%大幅下降24bp至7.14%。

**市场研判和投资策略**

（1）流动性相对较好的高等级债券仍是配置首选。在避险情绪和追求相对较高收益率心态的推动下，投资级点心债的表现仍值得期待；

（2）对于低等级债券，我们仍持谨慎态度，在收益率下降阶段应逐步降低仓位。

年内国内政策放松的力度会较为温和，经济增长状况可能仍然偏弱，实体企业基本面继续恶化的状况仍会持续，系统性信用风险可能将明显抬升。

**山东晨鸣纸业集团信用分析**

造纸行业现阶段处于紧缩调整期，晨鸣纸业短期内将面临产能利用率下滑、主要产品价格走低等负面因素。

中长期看，作为行业龙头的晨鸣纸业未来在产能和原材料的控制上将进一步增强，收入水平和盈利规模有望进一步提高。

我们对晨鸣纸业的内部评级为D1级，相当于国内外部评级的AA级。(完)

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