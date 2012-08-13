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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 13:46 BJT

〔企业并购〕瑞士宝盛同意收购美银美林除美国外的私人银行业务

路透苏黎世8月13日点--瑞士宝盛集团BAER.VX周一表示,已同意收购美银美林(BAC.N)非美国财富管理业务,这将令宝盛的资产扩大40%.

宝盛为瑞士第三大上市银行,除私人银行业务以外别无其他业务.宝盛将斥资约8.6亿瑞郎(8.82亿美元)收购这部分业务,或占到约720亿瑞郎管理资产的1.2%左右.

路透4月曾报导美银美林拟出售其美国以外的财富管理部门,因该业务规模不足以带来足够收益.(完)

--编译 王翔琼;审校 石冠兰/于春红

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