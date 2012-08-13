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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 13:40 BJT

《汇市简讯》美元/日圆维持近期的区间波动态势

0525GMT

* 78.80之前向上一路挂有美元/日圆卖单,其中有日本出口商的卖单

* 78.85、79.00上方有停止单

* 78.00之前向下先后仍挂有来自日本炒家的稳健买盘

* 77.90下方有停止单,77.50-60存在技术支持和期权相关风险(完)

--编译 白云;审校 于春红

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