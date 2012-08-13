〔中国股市〕沪综指收挫1.5%创近一个月最大单日跌幅,券商地产股领跌

路透北京8月13日电---中国股市沪综指周一收挫1.5%,地产股在政策调控加码恐慌下卖压大增,引领大盘整体下挫.同时,宏观经济和基本面持续遇冷,政策放松预期又频落空,令券商等行业个股也备受打击.

分析人士认为,前期大盘反弹缺乏后劲,中期来看沪综指或仍在筑底过程中,近期料再度考验前期低点.

沪综指.SSEC收报2,136.078点,跌32.736点或1.51%.此前单日最大跌幅为7月16日的1.47%.今日上海A股成交额放大至630亿元人民币,上日为608亿元.

东北证券分析师杜长春指出,周一地产板块领跌,此外建材、机械周期性行业也跌幅较大,市场仍在消化较疲弱的经济数据和刺激政策落空的压力.

"我觉得市场很难有持续性的反弹."他并认为,因目前经济缺乏增长点,大盘难现上涨的基本面支撑.

房地产指数.SSEP周一大跌2.3%,地产龙头股万科A(000002.SZ)收跌4.2%报8.42元人民币,创近四个月收盘新低.

近期中国楼市出现回暖迹象,上海证券报周一援引接近国务院楼市督查组的人士称,如果房价反弹态势明朗,中央政府肯定会果断出手.而跨城市联网限购存在可能性.[ID:nSB1721684]

券商板块亦整体大幅下挫.中信证券(600030.SS)和海通证券,600837.SS>等盘中一度逼近跌停.分析人士指出,7月券商整体的经营数据较差,环比下降六成,未来业绩压力续存.

沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,368.0点,跌1.73%,成交量为247,493 手.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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