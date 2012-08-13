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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 13:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元受美国帐户买盘推动上涨

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* 欧元/美元在亚洲汇市早盘跌至1.2261美元,美国帐户买盘推升欧元上涨

* 现有买盘降至1.2240美元,在此下方有一些停止单

* 卖单在1.2310美元

* 欧元/日圆趋跌,逢高即见卖单.有来自日本出口商卖盘.(完)

--编译 于春红;审校 张明钧

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