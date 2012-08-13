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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 13:49 BJT

〔东京汇市〕欧元走强,市场寄望欧洲央行采取举措缓解债务危机

* 交易商对大举抛售欧元持谨慎态度

* 不过逢高抛出欧元的意向似乎较浓--交易商

* 全球经济担忧打压澳元

路透新加坡8月13日电---欧元兑美元周一小涨,得益于投资者憧憬欧洲央行很快将采取行动,缓解欧元区主权债务危机.

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