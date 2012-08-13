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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 14:11 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元守在纪录高位附近,市场人气谨慎

* 全球增长忧虑令澳元和新西兰元承压

* 但欧元兑澳元及新西兰元仍接近纪录低位

路透惠灵顿/悉尼8月13日电---澳元和新西兰元兑美元周一难以上行,因投资者转为谨慎看待全球增长放缓,但澳新货币兑欧元均仍接近纪录高位.

澳元兑美元AUD=D4小跌至1.0556美元,盘初报1.0572,上周触及1.0615的高位,为3月末以来最高.

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