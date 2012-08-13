版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 14:14 BJT

〔日本股市〕日经指数几无变动未受疲弱GDP影响,投资者期待刺激举措

路透东京8月13日电---日本股市日经指数周一收盘几无变动,投资者已摆脱了国内生产总值(GDP)增速逊于预期的影响,但亦暂缓抛售,因寄望出台刺激举措以提振经济.

日经指数.N225下滑0.1%至8,885.15点.东证股价指数.TOPX收平于746.95点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐