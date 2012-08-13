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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 14:17 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格上涨,经济增长担忧提供支持

路透东京8月13日电---美国10年期公债价格周一上涨,推动收益率(殖利率)下跌,因围绕全球增长的持续担忧增加了固定收益资产的魅力.

周一稍早公布的数据显示,日本4-6月当季国内生产总值(GDP)仅增长0.3%,只有预估增幅的一半,部分是受到欧债危机的拖累.[ID:nSB1721958]

在该数据之前,周五中国公布的贸易数据已经令人失望.

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