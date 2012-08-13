〔欧元债市〕德债期货在上涨后持稳,市场警惕央行祭出新举措

新西兰经济：央行总裁称美国保护主义是最大的不确定性来源
路透惠灵顿3月2日 - 新西兰央行周四表示，未来利率走势的各项风险相当均衡，但警告称美国总统特朗普的保护主义导致不确定性。
路透伦敦8月13日电---德国公债期货周一继上交易日上涨近一个大点后持稳,全球央行祭出新举措的可能抑制市场对避险资产的偏好.
上周中国疲弱的贸易数据,以及欧元区的工业生产数据,引发了对全球经济成长的担忧,推动德债期货在上周五上涨84个跳动点.
但投资者亦戒防,黯淡的经济产出可能会导致更多的央行刺激举措出炉.
路透惠灵顿3月2日 - 新西兰央行周四表示，未来利率走势的各项风险相当均衡，但警告称美国总统特朗普的保护主义导致不确定性。
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/2 英国 标售票息½%、2022年到期的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日