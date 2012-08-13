〔欧元债市〕德债期货在上涨后持稳,市场警惕央行祭出新举措

路透伦敦8月13日电---德国公债期货周一继上交易日上涨近一个大点后持稳,全球央行祭出新举措的可能抑制市场对避险资产的偏好.

上周中国疲弱的贸易数据,以及欧元区的工业生产数据,引发了对全球经济成长的担忧,推动德债期货在上周五上涨84个跳动点.