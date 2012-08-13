〔国际油市〕布兰特原油期货升至逾三个月最高位,受供应忧虑推动

路透新加坡8月13日电---布兰特原油期货周一升穿每桶114美元,至逾三个月最高位,因为以色列有关阻止伊朗进行具有争议核计划的言论,引发了对该地区供应中断的担忧.

以色列总理纳坦亚胡周日表示,伊朗获得核武器的前景令以色列安全面临的多数威胁"相形见绌".该言论盖过了近来欧美经济前景疲弱使石油需求增速进一步放缓预估的影响.