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市场报道 | 2012年 8月 13日 星期一 14:54 BJT

《汇市简讯》风险意愿降温令英镑/美元38.2%回档位面临威胁

0632 GMT * 风险偏好降温令美元受益,美股标普500指数期货下跌5.0点 * 英镑支撑位在1.5655美元,为周五从1.5578至1.5702一波升势的38.2%回档位 * 8月高位1.5702美元附近料有卖单,亚洲时段高位是1.5683 * 英国央行总裁金恩称,奥运会效应不会改变经济前景 * 金恩敦促扩大经济复苏措施--金融时报.(完) --编译 隋芬;审校 王洋 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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