《汇市简讯》风险意愿降温令英镑/美元38.2%回档位面临威胁

0632 GMT
* 风险偏好降温令美元受益,美股标普500指数期货下跌5.0点
* 英镑支撑位在1.5655美元,为周五从1.5578至1.5702一波升势的38.2%回档位
* 8月高位1.5702美元附近料有卖单,亚洲时段高位是1.5683
* 英国央行总裁金恩称,奥运会效应不会改变经济前景
* 金恩敦促扩大经济复苏措施--金融时报.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
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