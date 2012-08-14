《交易视点》中国转债投资应回避高估值品种,选择高安全性品种--中信

路透北京8月14日电---中信证券最新发布的可转债市场周报认为，中国最新公布的7月工业增加值和新增信贷等经济数据均低于预期，显示出经济企稳仍待观察，而年内转债潜在供给规模较大，目前大幅提高转债仓位的必要性不大，建议在仓位上维持标配。

在品种配置上，建议回避中小盘高估值品种，注重选择安全性较高的转债品种，按30:25:25:20配置石化、工行、中行和重工转债。

**经济数据低于预期**

上周月度经济数据发布，工业增加值、消费数据和新增信贷数据低于预期，固定资产投资数据企稳。

（1）7月份工业增加值同比增长9.2%，比6月份回落0.3个百分点，创下年内新低，环比增速也较6月份略微下滑。

（2）7月份社会消费品零售总额同比增长13.1%，较6月份下降0.6个百分点，低于13.8%左右的市场预期，经济低迷对终端消费的影响仍在加强。

（3）7月份新增贷款规模约5400亿元，尽管此前市场对于7月份新增贷款规模并不乐观，但这一数据还是低于市场的预期。

（4）7月份固定资产投资数据企稳，1-7月份固定资产投资同比增长20.4%，与前6个月固定资产投资增速持平，基建投资的增长基本抵消地产投资的下滑，逆周期政策效果开始显现。

**财政政策比货币政策放松可能更值得期待**

货币政策大幅放松的可能性预计不大，财政政策可能更值得期待，政策效果仍待观察。

货币政策方面，虽然8月份仍然有降息和降准的可能性，但在CPI基本见底的情况下降息空间非常有限，而央行对货币总量的扩张保持了谨慎态度，降准预期迟迟没有兑现。

未来更值得期待的可能是财政政策，近期基建投资已经出现回升，草根调研也显示近期建筑、铁路、市政设计院业务活动明显增强，后续政府投资力度可能加大，但政策效果仍待观察。

**转债市场研判**

由于经济企稳仍待观察、年内转债潜在供给规模较大，在供给冲击、估值下降的时点增强转债配置可能是较好的选择，目前大幅提高转债仓位的必要性不大，建议在仓位上维持标配。

在品种配置上，建议回避中小盘高估值品种，注重选择安全性较高的转债品种，按30:25:25:20配置石化、工行、中行和重工转债。

重工转债：发布向下修正转股价公告，预计转债价格106~108元较为合理，108元以上建议卖出，较为激进的投资者可以继续持有，参与博弈转股价下调幅度。

石化转债：具有较高的安全边际，企业盈利的改善或将推动转债价格出现一定幅度反弹，但空间预计不大。对已经持有石化转债的投资者，建议继续持有，关注其交易性机会。

工行转债为股性最强的转债品种，中报业绩预计比较稳定，建议适当配置、参与博弈股市反弹。中行转债到期收益率3.1%，具备较高的安全边际，当前价格基本没有下跌空间。(完)

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