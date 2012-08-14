《交易视点》中国转债投资应回避高估值品种,选择高安全性品种--中信

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京8月14日电---中信证券最新发布的可转债市场周报认为，中国最新公布的7月工业增加值和新增信贷等经济数据均低于预期，显示出经济企稳仍待观察，而年内转债潜在供给规模较大，目前大幅提高转债仓位的必要性不大，建议在仓位上维持标配。
在品种配置上，建议回避中小盘高估值品种，注重选择安全性较高的转债品种，按30:25:25:20配置石化、工行、中行和重工转债。
**经济数据低于预期**
上周月度经济数据发布，工业增加值、消费数据和新增信贷数据低于预期，固定资产投资数据企稳。
（1）7月份工业增加值同比增长9.2%，比6月份回落0.3个百分点，创下年内新低，环比增速也较6月份略微下滑。
（2）7月份社会消费品零售总额同比增长13.1%，较6月份下降0.6个百分点，低于13.8%左右的市场预期，经济低迷对终端消费的影响仍在加强。
（3）7月份新增贷款规模约5400亿元，尽管此前市场对于7月份新增贷款规模并不乐观，但这一数据还是低于市场的预期。
（4）7月份固定资产投资数据企稳，1-7月份固定资产投资同比增长20.4%，与前6个月固定资产投资增速持平，基建投资的增长基本抵消地产投资的下滑，逆周期政策效果开始显现。
**财政政策比货币政策放松可能更值得期待**
货币政策大幅放松的可能性预计不大，财政政策可能更值得期待，政策效果仍待观察。
货币政策方面，虽然8月份仍然有降息和降准的可能性，但在CPI基本见底的情况下降息空间非常有限，而央行对货币总量的扩张保持了谨慎态度，降准预期迟迟没有兑现。
未来更值得期待的可能是财政政策，近期基建投资已经出现回升，草根调研也显示近期建筑、铁路、市政设计院业务活动明显增强，后续政府投资力度可能加大，但政策效果仍待观察。
**转债市场研判**
由于经济企稳仍待观察、年内转债潜在供给规模较大，在供给冲击、估值下降的时点增强转债配置可能是较好的选择，目前大幅提高转债仓位的必要性不大，建议在仓位上维持标配。
在品种配置上，建议回避中小盘高估值品种，注重选择安全性较高的转债品种，按30:25:25:20配置石化、工行、中行和重工转债。
重工转债：发布向下修正转股价公告，预计转债价格106~108元较为合理，108元以上建议卖出，较为激进的投资者可以继续持有，参与博弈转股价下调幅度。
石化转债：具有较高的安全边际，企业盈利的改善或将推动转债价格出现一定幅度反弹，但空间预计不大。对已经持有石化转债的投资者，建议继续持有，关注其交易性机会。
工行转债为股性最强的转债品种，中报业绩预计比较稳定，建议适当配置、参与博弈股市反弹。中行转债到期收益率3.1%，具备较高的安全边际，当前价格基本没有下跌空间。(完)
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--整理 钟华; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。