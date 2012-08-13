〔日本股市〕收盘几无变动未受疲弱GDP影响,投资者憧憬刺激政策出台(更新版)

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路透东京8月13日电---日本股市日经指数周一收盘几无变动,投资者摆脱国内生产总值(GDP)增速逊于预期的影响.且投资者亦暂缓抛售,因寄望出台刺激举措以提振经济.

上周五走强的股票扩大涨势.线上游戏企业DeNA (2432.T)升2.1%,上周五曾受强劲业绩刺激大涨22.1%.其它股票则延续上周跌势,令大盘指数基本持平,成交量跌至八个月低位.