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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 15:11 BJT

〔全球金市〕黄金稳中有升,受全球主要央行刺激措施预期提振

路透新加坡8月13日电---现货金周一走高,涨势扩大至第七日,因全球经济成长前景黯淡,支撑主要央行推出进一步刺激措施的预期.

进一步货币宽松将可能提振通胀,推动投资者买入黄金,因黄金被视作对冲物价上涨的上佳工具.

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